「乒」贏日本 台灣連霸

永和國小桌球隊小朋友，到新莊體育館幫大哥哥、大姊姊加油打氣。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕2016年台北青少年桌球公開賽18歲組男團決賽，台灣A隊克服1：2落後，最後兩點林昀儒與黃建都成功頂住壓力，終場3：2逆轉日本隊，完成衛冕。

林昀儒（桌協提供）

馮翊新（桌協提供）

黃建都（桌協提供）

即將進入大學的黃建都最後一次參與青少年賽事，早就想替台灣把冠軍留下，但前天預賽對台灣、新加坡聯隊的第1點放槍，昨在4強首點又落敗，決賽被改拚第2點，仍以輸球收場，他說：「先出來打的壓力很大，我知道兩位隊友實力都和我差不多，但還是想扮演好學長角色，扛住2位學弟，結果搞得自己太緊張了。」

決賽面對非贏不可壓力，黃建都將節奏放慢，先求把球打穩，等機會到來再痛擊對手，順利在第5點以直落三拍掉高見真己，完成摘金任務。

林昀儒與黃建都頂住壓力

本次賽事還未嘗敗績的「神童」林昀儒，決賽被排在第1點，希望先馳得點，提振士氣，果然不負眾望，輕鬆以直落三解決高見真己，他說：「之前在15歲組就有打第1點的經驗，當教練說要先出來打，也就沒有想太多。」

13歲的馮翊新主要負責在第3點搶勝，但決賽面對淺津碧利先下1局後，卻意外連丟3局，讓球隊陷入1：2劣勢，他坦言，剛輸的時候很擔心會害了大家，還好兩位隊友很厲害，讓他不至於成為罪人。

18歲女團「銀」恨

去年台灣成功包辦18歲、15歲組男、女團冠軍，本屆女生18歲組屈居銀牌，無緣再把冠軍全數留在台灣。