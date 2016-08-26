打退港仔 15歲台灣隊稱王封后

戴茗葦（桌協提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕由戴茗葦、黃弘州與黃彥誠組成的台灣A隊，昨在決賽以3：0力退香港B隊，在2016台北青少年桌球公開賽15歲男團稱王。

15歲男團稱王。（桌協提供）

戴茗葦 率隊奪冠

因爸爸愛打桌球，14歲的戴茗葦從4歲就開始玩球，今年更成為頭號主力，用出色表現率隊奪冠，打破「無冠魔咒」。

戴茗葦過去國際賽最好成績僅第2名，一直沒有金牌加持，還常常只拿到第3名，他說：「第一次拿冠軍超開心，我之前出去比賽前面的獎牌顏色都一樣，看就知道是銅牌。」

戴茗葦這兩天狀況很好，甚至超乎自己預期，有些球以前都打不好，這次統統都能將球打進，得到不少分數，這次的冠軍經驗讓他增添不少信心，強調往後會繼續苦練，因為奪冠感覺真的很棒！

另外，蔡育勤、張如嘉與黃愉倢組成的台灣A隊，在15歲女團決賽也以3：0解決香港A隊封后。