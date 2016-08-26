日媒大炒「格差婚」福原愛臉書高調示愛

江宏傑（圖左）在看台上為台灣隊加油。 （資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕奧運桌球國手江宏傑和日本名將福原愛的異國戀曝光後，成為全球桌壇關注焦點，並傳出兩人將在里約奧運後步入禮堂，但日本雜誌「女性自身」昨報導，日本桌球協會有人認為兩人門不當戶不對，將下無情的禁婚令。

福原愛（資料照）

福原愛上傳哈密瓜照片回應流言。（取自福原愛Facebook）

日本桌協否認干涉戀情

日本桌協昨稍晚接獲媒體查證電話時，否認干涉福原愛戀愛、結婚，並強調戀愛屬於個人隱私，不便發表意見。

日媒報導，日本桌協對福原愛在4年後東京奧運出賽抱很大的期待，希望她能專心於比賽。

報導中也指出，日本桌協幹部有人對於福原愛與江宏傑交往一事不贊成。該名幹部表示，光看江宏傑在奧運團體首輪就輸掉即可知道，江宏傑比獲得女子團體銅牌的福原愛位階低。

此外，媒體也常報導福原愛和江宏傑收入相差大，若結婚的話，勢必被說成「格差婚」。所以有人勸福原愛應考慮與江宏傑的未來。

目前人在捷克俱樂部打球的江宏傑，昨看到報導後表示：「現在說什麼都不對，如果有進一步消息會跟大家報告。」

據了解，江宏傑和福原愛的婚事仍在計畫中，因為兩人行程都滿檔，目前交由雙方經紀人安排時間。

福原愛昨晚也在個人臉書上傳2顆哈密瓜冰淇淋照片，並標注江宏傑，寫道「我要吃」，江宏傑也立刻回應「等我比賽完再帶妳去」，顯示小倆口的感情絲毫不受報導影響。