莊佳佳（記者朱沛雄攝）

莊佳佳 想去日本旅行

最近會先休息一陣子，計畫跟朋友去日本旅行，先前想退休的想法有了動搖，會再跟家人、教練討論，家人都會支持我，但我想休息後，一定會想再努力去拚，重回戰場。

周天成（記者朱沛雄攝）

周天成 吃媽媽做的菜

回國後，最懷念台灣的食物，想吃媽媽做的菜，也想好好睡覺休息。我下個月底要出征日本公開賽，仍要全力備戰，體能跟速度已可以跟世界好手對抗，未來會針對細節、戰術方面去調整。

向俊賢（記者朱沛雄攝）

向俊賢 家人辦慶生會

我短時間還不能回家，國訓中心仍有課業要補，今年大四了，要把最後課程修完，至於放鬆心情，可能想去香港走走吧！還沒想那麼多，9月初會回彰化老家，家人們約好要幫我慶生。（圖：記者朱沛雄，文：記者卓佳萍）