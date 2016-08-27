國體大2奧運戰將 博士班新鮮人
2016/08/27 06:00
國立體育大學今年擴大舉辦「奧運日」，邀請里約奧運、帕運選手分享經驗。（記者鄭淑婷攝）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國立體育大學昨舉辦「奧運日」，邀請里約奧運國手與學弟妹分享參賽經驗。
網球好手詹家姊妹，姊姊詹詠然錄取國際運動管理與創新博士學位學程，妹妹詹皓晴考上競技與教練科學研究所碩士班，奧運女子舉重金牌許淑淨也錄取競技與教練科學研究所博士班，3人是明年世大運的堅強班底。
校長高俊雄表示，去年6、7月，詹詠然曾提及想拚戰世大運及2020年東京奧運，退休後期盼成立國際網球學校，為台灣網球扎根，後來決定報考相關學程的博士班。
陳建安因飽受僵直性脊椎炎所苦，四處拚戰爭取奧運參賽資格時，心理壓力又大又急，確定取得資格後等於證明了自己。
「翻滾吧男孩」李智凱談到在奧運場上落馬，他說，當下腦筋一片空白，只想著要完成比賽；蔡明諺在奧運柔道場上拚到脫臼傷退，他說，雖然遺憾，但對表現很滿意。
即將赴里約參加帕運的柔道選手李凱琳，視力嚴重退化僅剩0.01，她說，背負自己與家人、師長的期待，希望力拚金牌。
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