以台灣之名參加2020東奧 連署將破5萬

日本網友發起「台灣2020東京」活動。（取自網路）

〔記者張浩群／台北報導〕里約奧運圓滿落幕，2020年奧運將由日本東京主辦，日本網友今年2月發起「台灣2020東京」、「台灣不是中國，日本人支持台灣」活動，並設立網站，希望支持台灣的網友能連署，盼我國能在2020年東京奧運上不再用「中華台北」，而是以「台灣」的名義出賽。至昨晚11時為止，連署人數達49412人。

「我們呼籲將中華台北正名為台灣！」台灣2020東京網站發表專文表示，台灣在國際運動賽事上屢遭中國打壓，被迫以「中華台北」名義出賽，但「台灣就是台灣，不是中國」。

該網站希望能透過此次連署，可以得到國際奧會和主辦國日本的支持，讓世界重新認識台灣，讓台灣能以「台灣」參加東京奧運。

活動網址：http://taiwan2020tokyo.org/2016/02/06/252/