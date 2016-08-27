肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟

肯亞選手住的貧民窟。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕里約奧運無奇不有，繼辛巴威傳出總統穆加貝發火逮補沒得獎牌的全團31名選手後，肯亞代表團也很慘，該國奧會官員為了省錢的便宜機票，居然把許多選手留置當地貧民窟好幾天，同樣引發軒然大波。

里約奧運已閉幕，肯亞奧會官員為避開價格較昂貴的熱門航班，出奇招讓選手們在里約多留幾天，除了馬拉松金牌基普喬蓋自掏腰包買機票先閃人，多數人都得屈就環境欠佳的破爛屋舍，加上當地治安極差，夜半槍聲更令他們難以入眠，代表團長克利爾抱怨：「這幾天就像地獄，我從未這麼迫切想離開一個地方。」

克利爾回國後氣憤難消，因肯亞獲得6金6銀1銅，成績冠絕非洲，「我們贏得13面獎牌，這就是我們獲得的待遇嗎？」據傳肯亞政府知情後，已下令解散該國奧會，立即展開調查。

至於財政吃緊的辛巴威更離譜，不但沒給國手英雄式接機歡迎，反而傳出直接逮捕拘留全團，原因是92歲的穆加貝震怒，奧運參賽花政府那麼多錢，卻未能為國爭光贏得獎牌，他甚至痛批選手們是「鼠輩」。