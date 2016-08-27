教頭還要喬 棒協提3人選 中職盼制度化

中職希望經典賽教頭可由職棒總冠軍隊總教練擔任，但去年總冠軍隊Lamigo桃猿隊總教練洪一中，不在棒協原本建議的3位人選之中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚、倪婉君／綜合報導〕誰來掌經典賽兵符？棒協、中職各有主張，棒協已提出郭泰源等3位人選，但中職希望建立制度由職棒總冠軍隊教頭擔任。

體育署在7月26日已和棒協、中職進行三方會議，討論總教練人選，但當時未達共識。體育署希望在奧運結束後再開會協商，有可能在下週進行。

棒協秘書長林宗成昨表示，當時棒協按規定提出郭泰源、吳復連和郭李建夫3位人選，但中職因尚未召開領隊會議而未提，體育署同意給中職20天時間到8月15日再提，但現已8月底尚無消息，要看體育署如何解決。一旦教頭人選確定，棒協才能展開籌組教練團、徵召旅外球員等作業。

中職則於8月初召開領隊會議，只確定建立總教練遴選制度的原則，建議能由最接近的年度總冠軍隊教頭出任。中職秘書長朱康震昨也重申，若體育署在8月底或9月初開會，中職會再提出此意見，如果時程無法配合，就由前一年度總冠軍隊教頭擔任。

朱康震還說，雖然總教練還沒產生，但部分前置作業仍可展開，包括情蒐、勘查場地等，影響不至太大，等總冠軍賽完全結束，中職相關人力就會全部投入。他認為，雖然這次總教練產生的時間一再順延，但為建立正式制度，短期陣痛應可忍受。

由於中職總冠軍隊要到10月才能確定，依照中職主張，可由去年總冠軍隊桃猿教頭洪一中出任，但他不在棒協所提的3名人選中。