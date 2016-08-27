陳冠宇說升就升 一軍單局飆3K

陳冠宇重返一軍，一開始就送出單局3K。（取自羅德官網）

〔記者倪婉君／綜合報導〕才許下「一定要拚回一軍」，羅德左投陳冠宇昨天就得到重返一軍的機會，還立刻登板救援，下週可能有機會先發。只是羅德3：11不敵軟銀，加上火腿1：7輸給西武，讓陽岱鋼所屬的火腿只坐了1天王位。

陳冠宇上次在一軍登板已是6月4日，他在24日才於官方臉書分享自己收到禮物，表示不能辜負球迷，「剩下不到兩個月的季賽，一定要再拚上去！」結果昨重返一軍投手丘，在4局下接替王牌石川步，共投4局被敲5支安打失3分。

整體而言，陳冠宇表現比之前在一軍優異，他連3局未失分，且一開始就送出單局3K。只可惜7局出現亂流，因連續安打和失誤失3分，累計用了86球退場，本季一軍出賽3場都無關勝敗。

陳冠宇升上一軍，是替補前天遭陽岱鋼強襲球擊中左手拇指的左投古谷拓哉。陽岱鋼昨4打數2安打，表現雖比4打數繳白卷的西武後輩吳念庭優異，但火腿全場只敲4支安打，不敵敲9安包括中村剛也雙響砲的西武打線。

火腿前天才從軟銀手中奪得洋聯寶座，昨又讓出第1，雙方沒有勝差，但火腿勝率小輸0.001。