手傷動刀 小曹本季報銷
2016/08/27 06:00
曹錦輝已進行骨刺清除手術，本季確定報銷，預訂11月開始投球。（取自「曹錦輝粉絲後援會」臉書）
〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇球團昨證實，曹錦輝已於月中進行骨刺清除手術，本季不會再出賽，預計11月可開始投球。
35歲的曹錦輝本季從3A出發，5月20日升上大聯盟登板1局送出3上3下，且飆出156公里火球。但好景不常，他在5月22日延長賽登板連投3保送吞敗，之後向教練團報告右手不適，隨即因右手三頭肌拉傷進入傷兵名單。
在道奇官網上的傷兵進度，一直將曹錦輝的歸期列為未定，並在6月23日轉入60天傷兵名單。道奇昨證實曹錦輝本季報銷，且已在美國時間16日動刀清除骨刺，目前正在進行復健，醫生評估他在11月可開始投球。
在曹錦輝、陳偉殷相繼進傷兵後，王建民成為唯一在大聯盟出賽的台灣球員，但殷仔已於前天首次站上投手丘練投，可望9月中重返大聯盟。
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