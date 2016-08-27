金牌美技+神鬼牛棚 皇家猛追外卡

皇家戴森跑了30公尺衝到中外野大牆前，沒收全壘打。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕王建民昨未登板，但皇家帶給球迷兩大神奇饗宴，先是外野手戴森在1局展現沒收全壘打的神接殺，隨後牛棚又續寫連續38.2局無失分的神紀錄。

皇家昨以5：2擊敗馬林魚，在此系列戰取得2勝1敗，也是皇家連續第6個勝出的系列戰，目前在美聯外卡已追到只剩4場勝差。全隊士氣高昂，今要作客目前美聯東區戰績最佳的紅襪，昨拿到第10勝的沃奎茲說，「我們不必做任何改變，到波士頓也維持現狀就好了。」

戴森在1局下的守備美技，一開始就讓皇家士氣大振，他以時速19.8英里（約32公里）的速度，跑了30公尺衝到中外野大牆前一躍而起，將馬林魚3棒耶利奇飛行414英尺（約126公尺）的「準全壘打」沒收。這個美技讓全場驚呆，大聯盟官網直稱可以拿到奧運金牌，皇家教頭尤斯特也看傻，「我一開始還不確定他接到了。」

皇家牛棚表現也很神，在沃奎茲投5局失2分退場後，4名後援投手合演4局無失分，不但繼續刷新隊史紀錄，更是自2002至2003年巨人跨季39.1局後，大聯盟牛棚最長的無失分紀錄。皇家牛棚上次失分已是11日，是建仔在對白襪延長賽第11局掉分，此後牛棚就固若金湯，建仔也貢獻5局無失分。