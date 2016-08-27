台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶

長崎美柚年僅14歲就爬上世界排名93，她已是第3度來台。（桌協提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕日本「左手萌妹」長崎美柚年僅14歲就成為世界排名93的好手，今年她第3次來台參戰，唯一目標就是要奪冠，還有喝最喜歡的珍珠奶茶。

長崎上週才在日本全國中學生錦標賽封后，隨即就搭機到台灣參賽，還一口氣報名15歲、18歲的單打賽事，她說：「比賽多並不疲累，但長途跋涉真的很累。」昨就展現堅強實力，兩組都以2連勝，輕鬆晉級16強。

5歲開始打球的長崎，去年4月進入日本青年國家隊，接受中國教練劉樂指導，連帶讓實力提升，世界排名更從306名不到1年就衝進百名內，也是15歲級女單世界第1，這回來到台灣目標就是雙冠。

長相甜美的長崎私下講話總帶著些許害羞，但比賽時霸氣十足，得分還會用「怒吼」喝采，她解釋，這是從小習慣，也討厭輸球的感覺，才會用這種方式幫自己加油。

長崎已品嚐過各式台灣美食，她笑說：「台灣食物都還滿好吃的，任何東西我都願意吃吃看。」至於最喜歡的飲料，當然是台灣最有名的珍珠奶茶。