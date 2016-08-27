林益全5支4 連兩場MVP

義大林益全除了首打席擊出外野飛球遭接殺，接下來四打席都敲安打，帶有兩分打點。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕進入炎夏八月，義大犀牛「神全」林益全的棒子跟著火燙，昨對中信兄弟單場五支四，幫助球隊以七：五獲勝，連兩場獲選單場ＭＶＰ。

林益全除了首打席擊出外野飛球遭接殺，接下來四打席都敲安打，帶有兩分打點。林益全在八月出賽九場，三十七個打數擊出十七支安打，打擊率○．四五九，另有五轟。

八月還沒結束已灌進十九分打點，擔任第四棒的林益全表示，前三棒上壘率提升，打點機會自然就多，大家都很想贏球，輪到他上場打擊，就想辦法把跑者送回來，盡自己的本分。

今年開季林益全接下隊長一職，但季中交棒給高國輝。林益全說，上半季當隊長，感覺有些壓力，現在他不是隊長了，最近國輝受傷，他的心態還是一樣，想辦法幫助球隊，然後做對的事。

目前義大勝率剛好五成，林益全說，接下來還有三十場比賽要打，感覺目標又更近一步了，照這樣的氣勢下去，或許最後會逆轉勝也說不定。

義大先發投手黃亦志投五．一局用了六十九球，被敲六安、失四分，無關勝敗，加上今天先發的年輕左投林政賢，義大總教練葉君璋表示，這兩名投手本身就很有實力，也一直想把他們拉上一軍，只是看何時上來是最佳時機，黃亦志表現不錯，之後會再增加用球數。

黃亦志說，之前先發最多投五局，希望接下來至少能投滿六局，拉長投球局數。六局下蔣智賢敲出三分砲，本季第二十七轟出爐，和林智勝並列第一。