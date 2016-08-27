鍾承祐開轟 差點完全打擊

桃猿鍾承祐進帳三安、三打點，六局下更擊出全壘打。 （記者陳志曲攝）

猿19安屠獅

〔記者徐正揚／桃園報導〕戰績分居下半季前兩名的桃猿與統一獅，昨起在桃園三連戰，猿隊在鍾承祐差點締造生涯第二次完全打擊帶動下，全隊狂敲十九支安打，配合羅曼連續四場交出優質先發，九：二拿下第一場。

鍾承祐前四打席分別擊出二壘、一壘安打與全壘打，八局下二出局後獲得第五次打擊，抓第一球打成右外野飛球被接殺，他說，當時沒想拚三壘安打，只想打到外野幫球隊再得分，「策略是對的，鎖定外角球，但球點沒打好。」

雖然與生涯第二次完全打擊擦身而過，鍾承祐此役進帳三安、三打點，六局下更轟出傷癒歸建的首轟，恰巧是達到背號的生涯第五十七轟，他表示，經過四個半月復健與調整，等這支全壘打很久了，既然終於回到一軍，就把專注力放在球場，全力打好每場比賽。

羅曼七局僅失一分 連拿四勝

羅曼用一○八球投七局，僅挨三安飆六Ｋ，唯一失分是被陳鏞基轟出陽春彈，自七月卅一日起連續四場交出至少六局的優質先發，他表示，最近感覺狀況愈來愈好，即便日前幾乎整週延賽，也隨時做好可上場的準備，挨轟那球是偏高滑球，算是唯一失投。

羅曼連拿四勝，以十一勝超越獅隊布魯斯獨居領先，有機會繼二○一一年後再奪年度勝投王，但他不在意數字或數據，只在乎能否幫球隊贏球，上場就一局一局地投，只要做好自己的工作，好的結果自然會出來。

王柏融一局下安打後盜二壘，完成本季第廿盜，再敲一發全壘打就締造生涯首次、中職第五位全壘打、盜壘「雙廿」。