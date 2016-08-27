9月「阿迷趴」 5幻象衝場

Lamigo桃猿於9月2至4日舉行「阿迷趴」。（Lamigo球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕桃猿訂於九月二至四日舉辦今年第十三個球場主題趴「阿迷趴」，由於是「榮耀九三」軍人節系列活動之一，獲得國防部大力支援，空軍司令部將於九月二日派五架幻象二千戰機以大雁隊形衝場。

前年八月廿八日，空軍首次派出五架幻象戰機，從新竹空軍基地起飛，準時在比賽開打的十八點卅分飛越桃園棒球場上空，完成中職史上首次戰機衝場，九月二日將是第二次，預計抵達時間是十八點廿二分。

猿隊總教練洪一中表示，球團每年都安排很多主題趴，把球場搞得很熱鬧，真的很認真在經營，「連幻象我們都請來要衝第二次了，還有不可能的？下次搞不好坦克車就直接開進來！」他笑說。

國防部在九月二日還將出動海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊、憲兵特勤隊表演，特戰官兵將展開巨幅國旗，賽前由示範樂隊演奏、國防大學學生演唱國歌，並邀請年度國軍楷模與眷屬到場體驗猿風加油。