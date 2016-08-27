甲子園熱血 羅力激發洪荒之力

義大先發投手羅力。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕日本甲子園高校野球的熱血，義大犀牛洋投羅力不但充分感受，還成為他在場上奮鬥的動力。

這個月夏季甲子園高校球賽開打，只要義大當天有比賽，情蒐人員林家緯在球員休息室都會用電視大螢幕播放甲子園球賽。羅力說，之前他看過甲子園精華片段，也聽過松坂大輔、田中將大等球星在甲子園的英雄事蹟，但看賽事直播還是第一次，感覺很新鮮。

林家緯透露，最近有一次羅力先發，賽前看甲子園比賽轉播，當天拿到勝投，下一次先發因故沒有轉播，結果就吞敗投，後來羅力半開玩笑對他說，「下次先發我一定要看甲子園，這比賽能激勵我。」毫無意外，那一天賽前看了轉播的羅力再添勝投。

先發賽前看轉播 奮力出擊

對於甲子園，羅力說，這個比賽有35000名球員參與，最後只有1支冠軍球隊，看到高中球員在場上的拚勁和熱情，很感動，職棒球員打球就應該要像甲子園這樣熱情，也喚醒他小時候打球的初衷。

至於先發當天賽前看甲子園球賽就拿勝投，羅力笑說，他不是迷信的人，也許這只是巧合，不一定能給他帶來好運，但日本高中球員的熱血確實激勵他。

831洋將登錄大限將近，義大確定留下羅力、力猛和藍斯佛，兄弟留用伍鐸和耐森，第3個名額有可能是新洋投艾迪頓，統一傾向留用現有的布魯斯、達斯汀和戴倫，Lamigo留下羅曼和泰霸，拿威和賽格威2擇1，可能最後一天才會決定。