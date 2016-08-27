林志祥 挑戰單季10轟

統一獅林志祥。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林志祥前天9局下轟出追平的2分彈，把義大犀牛逼到延長賽，雖然沒能幫助球隊拿下勝利，卻是他相隔逾2個月後再次開砲，目前8轟，有機會挑戰生涯首次單季10轟。

林志祥指出，那球打到林哲瑄的管區，以為會被接殺，沒想到飛那麼遠，是他自6月2日後的第1轟，久到有點忘記打全壘打的感覺，「自從明星賽右手被義大賴鴻誠砸到後，手感就沒那麼好，打出去只覺得會飛很遠，但不覺得會出去。」

本季還沒打完，林志祥已有多項數據改寫生涯單季新高，但他認為若今年不是受傷好幾次，成績會比預期更好，多次受傷也會造成心理陰影，「今年運氣不是很好，只要打得好就會受傷，再回來很怕二度受傷，心理壓力很大。」

包括羅國龍、詹智堯等幾位不算長打型打者，今年都可望首次締造單季10轟，林志祥不覺得是比賽用球的關係，「打擊教練柏安力有微調一些東西，也教打擊的觀念，譬如如何應付打不好的球，他的兒子跟著來，練習時會幫忙看，等於有4隻眼睛盯著。」

林志祥最近開始與新秀陳傑憲搭配，組成新的二游搭檔，由於陳傑憲出現傳球問題，截至賽前17場失誤7次，他必須去幫忙兼顧游擊的守備區，「以前鏞基守游擊教我很多，現在我也會提醒陳傑憲，我告訴他，專心顧好游擊，牽制補位我來就好，他還是新人，只缺比賽經驗。」