羅國麟單局3暴傳 葉總傳授平常心
2016/08/27 06:00
葉君璋 （資料照，記者羅沛德攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕義大總教練葉君璋和首席教練劉榮華，昨賽前輪番特訓羅國麟傳球，不時耳提面命，就是希望前天發生單局3次傳球失誤的羅國麟，能用平常心面對挫折。羅國麟（記者王藝菘攝）
高國輝︰弟弟改練游擊
難免失常
前天賽後羅國麟特別看比賽轉播，檢討3次暴傳，他說，知道問題在哪裡，就當作學經驗，一些小細節沒做好，且從外野改守內野，傳球角度不太一樣，希望接下來能提升內野守備穩定度。
看到弟弟的失常演出，高國輝說，「如果游擊守5年或許無法接受，但國麟才從外野改練游擊沒多久，發生這樣的狀況難免。」他還開玩笑說，「我跟他都是靠打擊。」
葉總則認為，羅國麟畢竟以前是外野手，後來改練內野，有這樣的狀況是正常的，就怕他這3次失誤後沒信心，所以才會在比賽中把他換下來。
單局3次暴傳畢竟少見，不過葉總並不擔心，「國麟個性勇於接受挑戰，只是狀況要再調整一下，沒問題了會再讓他守游擊。」
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