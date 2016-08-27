羅國麟單局3暴傳 葉總傳授平常心

葉君璋 （資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕義大總教練葉君璋和首席教練劉榮華，昨賽前輪番特訓羅國麟傳球，不時耳提面命，就是希望前天發生單局3次傳球失誤的羅國麟，能用平常心面對挫折。

羅國麟（記者王藝菘攝）

高國輝︰弟弟改練游擊

難免失常

前天賽後羅國麟特別看比賽轉播，檢討3次暴傳，他說，知道問題在哪裡，就當作學經驗，一些小細節沒做好，且從外野改守內野，傳球角度不太一樣，希望接下來能提升內野守備穩定度。

看到弟弟的失常演出，高國輝說，「如果游擊守5年或許無法接受，但國麟才從外野改練游擊沒多久，發生這樣的狀況難免。」他還開玩笑說，「我跟他都是靠打擊。」

葉總則認為，羅國麟畢竟以前是外野手，後來改練內野，有這樣的狀況是正常的，就怕他這3次失誤後沒信心，所以才會在比賽中把他換下來。

單局3次暴傳畢竟少見，不過葉總並不擔心，「國麟個性勇於接受挑戰，只是狀況要再調整一下，沒問題了會再讓他守游擊。」