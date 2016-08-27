蘇翊傑（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕上季在中國CBA打球的「小四」蘇翊傑，如今將回到原點，與達欣簽下1年合約，新賽季將重返SBL舞台。

29歲蘇翊傑從SBL第3季開始效力達欣，拿下年度最佳新人，第6季幫球隊摘下隊史首冠，曾改投台灣大（富邦勇士前身），再轉戰CBA新疆，之後回台也打過台啤與勇士。

上季蘇翊傑在佛山平均每場上陣9.8分鐘，繳出1.6分、0.9次助攻。今年3月返台休息，5月開始思考未來動向，當有回台打球念頭後，就只想回達欣，畢竟球團過去對他很照顧，他想回來報恩，期許幫達欣取得比上季第3更好的戰績。

蘇翊傑9月中將開始與達欣練球，月底再去打觀護盃與10月初的馬來西亞邀請賽，他說：「有段時間沒比賽，當然會把握能比賽的機會，趕緊找回最佳體能狀況與比賽節奏。」

蘇翊傑這週在大鼎夏季超級聯賽代表D-Live大鼎出賽，表現出色，昨與台灣師大一戰卻掛免戰牌，他笑說：「很久沒比賽了，連打那麼多天都鐵腿了。」