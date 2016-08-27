美媒揪防守缺陷 哈登隊友照挺他

（法新社檔案照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上季吊車尾晉級西部季後賽的火箭，防守是球隊最大問題，連一哥哈登都被美媒點出許多防守缺失，隊友布魯爾很上道地掛保證，哈登新賽季防守表現絕對會有別於過去。

火箭上季例行賽僅繳出41勝41敗，平均每場灌進106.5分，進攻火力在聯盟數一數二，但防守卻令人搖頭，平均失分106.4分排在倒數第5。

美國時間26日是哈登27歲生日，他上季例行賽全勤出賽，場均29分、6.1個籃板和7.5次助攻，仍無緣年度最佳陣容，外界認為他防守不佳，是落選的最大原因。

ESPN昨在節目播放了哈登上季防守缺陷，並請布魯爾談一哥的防守表現，他表示：「哈登新球季會拿出更棒的防守能力，大家會讓過去的事情留在過去，在新球季打出競爭性。」

不過，火箭今夏失去「魔獸」豪爾德，禁區已少了一道屏障，主帥也換成重攻輕守的丹東尼，若想在新賽季重新起飛，哈登得拿出攻守兼具的高水準表現才行。