傳奇教頭 陳保泉猝死

傳奇總教頭陳保泉昨天在家中逝世。 （取自陳保泉臉書）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前國訓棒球隊總教練陳保泉，昨天在家中猝死，讓聞訊的子弟兵悲痛莫名。

學生家長致贈的公仔。 （取自陳保泉臉書）

彭政閔、蔡仲南

都是他門生

50歲的陳保泉在屏東出生，從政治作戰學校畢業後，民國82年開始擔任陸光棒球隊體育官兼任教練，帶過的職棒選手超過110人，包括彭政閔、蔡仲南、牛隊前總教練胡長豪都是他的門生。民國92年國訓隊解散後，他選擇返鄉執教，先後在光華國小及光春國中成立球隊，拉拔棒球幼苗。

回屏東組球隊

培育棒球幼苗

陳保泉返鄉籌組球隊不到5年就拿下全國季軍，屏東球隊也陸續在全國賽嶄露頭角，在少子化的時代，陳保泉也面臨招生壓力，幾天前還在臉書貼上招生訊息，沒想到在開學前夕因急性心肌梗塞意外猝死。

家屬表示，上午7點左右，陳保泉泡完咖啡，還沒喝就在家中客廳突然倒地，家人發現後趕緊打電話由救護車送醫仍不治，意外來得突然，讓家人、好友都相當悲痛，有學生家長聞訊後還端著咖啡到靈堂。

臉書粉絲團「PingTung．汗水的重量」月初還特別介紹了陳保泉對棒球的態度與責任，他的球隊球衣相當特別，胸前看不見校名，而是大大的「態度」兩字，因為陳保泉認為這一路走來都不容易，對他來說，紀律與態度比所有技巧都還重要。

潮州在地學生昨紛紛趕到教練家，學生們不捨表示，教練的精神會一直存在大家心中。