奧運棄賽狹路相逢 莊佳容搶10 氣走謝淑薇

紐黑文女網雙打昨進行8強賽，莊佳容與烏克蘭搭檔邦達蓮珂，擊敗謝淑薇及德國佩可薇琪。（資料照）

晉紐黑文女雙4強

〔記者梁偉銘／綜合報導〕先前深陷里約奧運棄賽風暴的謝淑薇、莊佳容，昨在紐黑文女網雙打8強賽狹路相逢，莊佳容與烏克蘭搭檔邦達蓮珂韌性十足，以7：5、1：6、11：9氣走謝淑薇和首度合作的德國戰友佩可薇琪，將和頭號種子芭波絲／雪芙朵娃爭奪決賽門票。

謝淑薇、莊佳容原定繼上屆敦奧後再度攜手征戰今年里奧女雙，但謝淑薇棄賽風波鬧得沸沸揚揚，也讓無辜受牽連的莊佳容忍不住在網路上爆粗口，多年友情蒙上陰影，引發許多爭議；如今奧運落幕，兩人戲劇性正面交鋒，雙方球迷高度期待，恩怨情仇正好結清。

謝、莊都活躍於雙打舞台，近10年來交手10回，如今莊佳容強壓謝淑薇、贏得對戰第5勝，不僅拚出去年在此勇闖決賽的信心，也一吐奧運無法上陣的悶氣。但賽後莊佳容保持一貫低調，父親莊文騰則淡定回應：「佳容專心準備眼前硬仗，比較不習慣在網路上講比賽的事。」

這場備受矚目的「台灣內戰」，開賽雙方兩度互破，莊／邦第12局再度突破謝發球局，首盤率先到手。不過，謝／佩次盤強力反撲，3度破發，強勢扳回一城，搶10還以4：0開局；只是莊／邦及時回穩咬上，9平時搶下關鍵2球，驚險過關。

此外，溫斯頓男網賽，盧彥勳以3：6、2：6不敵第二種子西班牙阿古特，無緣晉級單打4強，將轉往紐約為美網備戰。