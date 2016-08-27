再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀

謝淑薇賽後於臉書粉絲專頁舊事重提，認為莊佳容在里約上不了場與她無關。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕里約奧運棄賽後首次對決，謝淑薇在紐黑文女雙8強賽不敵莊佳容，賽後於臉書粉絲專頁舊事重提，認為莊佳容在里約上不了場與她無關，引發許多網友不滿、留言洗版，謝淑薇趕緊刪文，改口恭喜莊佳容獲勝。

謝淑薇昨輸球後，於臉書解釋當初不打雙打的原委，「在第一天我們進入奧運名單，淑薇就告知莊佳容與其教練︰『好消息，恭喜我們進奧運了！壞消息是，我可能不會打。』」

謝淑薇認為，莊佳容當時有機會換搭檔，因信任她的能力或默契，一直沒有換，「我們決定要求網協強制退出雙打賽，同時通知莊選手團隊，我們團隊的決定，而距離名單送出，還有兩天。」文中，謝還提及：「莊佳容可能是最後一次參加奧運，可惜了。」

由於網友湧入留言攻擊、圍剿，後來謝淑薇把這篇文章刪除，改PO新文展現風度：「恭喜莊佳容今天贏了，一舉拿下冠軍吧。」並向粉絲們透露，自己沒受影響，強調比賽超刺激，也很歡樂，輸贏其次，盡力就夠。