三花TPGA錦標賽》詹世昌躍居第一 許智傑首進領先群

三花TPGA錦標賽第2回合，詹世昌打出67桿，以總計135桿躍居第一。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕近況不錯的詹世昌，昨在「三花TPGA錦標賽」第2回合打出67桿，以總計135桿躍居第一，許智傑則以1桿之差居次。

詹世昌這回合鐵桿和推桿都不錯，7呎以內推進不少博蒂，第14洞還從果嶺邊5碼短切進洞。他說：「這兩回合有一些失誤較可惜，但整體來說算是滿意，也把先前在體能和揮桿做的調整發揮出來，穩定性比以前好。」

下午出發的許智傑，短切球發揮得不錯，以全場最佳66桿完賽。這是26歲的許智傑首次在大比賽打進領先群，前5洞就賺了4個博蒂，這回合他有好幾個7呎左右的機會，卻老是停在洞口；不過，也有運氣不錯的博蒂，第3洞從21呎外短切進洞，第15洞36呎短切進洞，第18洞第2桿差點打進沙坑，球撞上沙耙彈出，讓他有機會再賺1鳥。

曾子軒昨繳出68桿，以總計137桿暫居第3。曾子軒在台巡賽打了1年半，已數度出現在領先群，只可惜還沒打出滿意的名次，他說：「比賽經驗還不夠，在場上還是會緊張，尤其同組的前輩，很多都是以前在電視上看到的人物。」

原本並列領先的簡佑賢花了73桿，以139桿和王偉倫並列第4；李玠柏和林文科則以140桿並列第6。