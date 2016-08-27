LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首

LPGA加拿大女子公開賽第一回合為能完賽，台將曾雅妮只打出76桿。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA巡迴賽加拿大太平洋鐵路女子公開賽，昨遇上雷雨打斷比賽進度，第1回合未能如期完賽，已打完的選手中，以愛爾蘭的梅鐸繳出66桿較佳。南韓崔琦拉打完14洞，以低於標準桿7桿領先。

第1回合因遇上大雷雨，中斷近3小時，使得18洞賽程戰至晚上，因天色太暗，未能完賽。

梅鐸以66桿暫居第2，追平個人最低桿紀錄。法國艾榭兒也打完14洞，總計低於標準桿6桿，並列第2。球后高寶璟以67桿完賽，與南韓許敏姬、李美林、泰國艾莉雅等人並列第4。

台灣女將成績平平，程思嘉前9洞多花2桿，後9洞抓3隻小鳥，以71桿並列46。李旻以73桿作收，徐薇淩花了75桿。曾雅妮只打出76桿，雖打了5個博蒂，但也爆出1個「三柏忌」、1個雙柏忌和4個柏忌。