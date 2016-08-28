搶當萌神徒弟 下週公布幸運兒

呂濟而（右二）勉勵台灣後衛勇敢追夢，爭取獲得柯瑞親身指導機會。（Under Armour提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕NBA球星柯瑞9月6日即將抵台，UA後衛營台北測試會昨落幕，預計綜合南、北測試會結果，將有20名台灣頂尖後衛獲得柯瑞親身指導機會。

台北測試會請到SBL「破壞王」呂濟而（下圖右2，Under Armour提供）與球員分享籃球心路歷程，他表示：「柯瑞最厲害的武器就是快速出手的三分球，只要有一點空檔，他就能把握機會得分，我想請教他關於出手點及攻擊時機的掌握。」

後衛訓練營名單將由專業教練團評選，搭配測試會數據，教練團之一的賈凡表示，他們發現許多不曾受到關注的球員，就算沒有進入籃球名校，仍為了追求夢想而默默努力，乙組球員也有入選可能性，訓練營名單預計下週於官網公布。