排球「夢」首映 國手陪粉絲看戲

排球紀錄片「夢想的角落」昨在台灣師大舉行首映。（夢想的角落提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕排球紀錄片「夢想的角落」昨在台灣師大舉行首映會，現場擠進近百名球迷，國家隊黃培閎、劉鴻敏、劉鴻杰、吳宗軒、張良皓、許美中與陳建禎等球員都出席（見圖，夢想的角落提供），開心地與粉絲互動，另外加碼爆料球場趣事。

「飛躍羚羊」紀政也受邀擔任嘉賓，她鼓勵球員勇敢追夢，期待他們明年世大運能有好成績。

首映會後開放球迷Q&A時間，有球迷發問：「排球生涯印象最深的一球或是比賽？」考倒這幾位大男孩，「光頭神舉」黃培閎表示，國中比賽第一次遇到陳建禎，隊友攻擊頻頻被他攔網成功，下場後教練甚至賞他耳光，質疑他舉球策略，「但國中仍有美好回憶，每當我很失落，回想起當時氛圍，總是能重新振作起來」。

「夢想的角落」紀錄片出品人徐元春致詞時一度哽咽，她表示，5年前的她不知道排球是什麼，因為紀錄片跟男孩們結緣，心疼他們無法在台灣體制下獲得良好照顧，希望未來台灣體育要有所改革，環境才會更好。