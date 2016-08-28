敵帥是她! 難怪蔡育勤被摸透

香港隊教練管建華（右）。（桌協提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕幫助台灣隊奪下今年台北青少年桌球公開賽15歲女團冠軍的削球小將蔡育勤，昨在15歲女單意外以0：3敗給香港黃芊柔，於16強止步。

蔡育勤的父親兼教練蔡宏仁表示，團體決賽就曾對戰過香港，對方教練又是削球選手出身，缺點都被摸透，打起來才會那麼辛苦。

原來，香港青年隊教練管建華是中國一代削球名將，1987年曾在印度贏得世界冠軍，當子弟兵碰上削球打法，她自然有傳授克敵法寶，她說：「其實蔡育勤是世界青少年頂尖削球好手，只是這場表現欠佳。」

管建華強調在2014年改打大球後，球速相對變慢，對削球手鐵定有利，這次里約奧運女單銅牌北韓金頌一就是削球高手，4強賽帶給中國名將丁寧不少麻煩；不過，她坦言，削球打法能在國際賽取得不錯成績，但要拿冠軍確實有難度。

以削球打出名號的管建華，近來在香港推廣這項技術，在她眼中削球是門藝術，不能在當今桌壇消失。