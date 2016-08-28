加拿大女子公開賽／揮別里奧遺憾 艾莉雅衝第一

艾莉雅（今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕南韓好手崔琦拉的領先地位只是曇花一現，加拿大太平洋鐵路女子公開賽第2回合，泰國女將艾莉雅飆出64桿，以總計132桿躍居領先。

昨先進行第1回合補賽，崔琦拉以65桿打完第1回合，一度領先。但第2回合71桿，交出領先位置。

艾莉雅第2回合以8個博蒂、無柏忌的完美演出繳出64桿，從原本並列第9攻上領先，取得3桿領先優勢。日前她在里約奧運因膝傷退賽，經過數日休息已無大礙。

北愛爾蘭的梅鐸和南韓田仁智以135桿並列第2；崔琦拉、金世英、金孝周、許敏姬，和衛冕者紐西蘭球后高寶璟，136桿並列第4。

台灣女將李旻這回合表現出色，打出6個博蒂、無柏忌的66桿，以總計139桿並列20。程思嘉則靠著第8洞短洞抓鳥，以72桿作收，總計143桿剛好跨過晉級線。

徐薇淩打下70桿，總計145桿並列89。曾雅妮則以71桿完賽，總計147桿並列113，兩人未能晉級。