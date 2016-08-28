不當「詹皇」 詹子賢︰叫我詹ㄟ

詹子賢（記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕不要當「詹皇」，中信兄弟新秀詹子賢說：「叫我詹ㄟ就好了。」雖然外野競爭激烈，但賢拜不吝給這位新秀建議，讓他感受到滿滿的兄弟愛。

22歲的詹子賢月中以簽約金420萬、月薪9萬加盟後，前天敲出生涯首安，昨則連兩場擔任先發第7棒中外野手。在一軍前兩場都是代打，但他才打第3個打數就敲出首安，他也將這顆紀念球放在宿舍，之後再交給父親收藏。

首安球交父親收藏

過去每當遇到值得紀念的比賽球，詹子賢都會留下來，放在袋子裡，「我爸看到後，就會幫我放在櫃子上。」在每一顆球上，都會寫上日期，至於前天的那一顆，他還寫上「首安」。

加盟職棒後，詹子賢時常被拿來和文化學長王柏融比較，「因為他是大王，有些球迷就叫我天王或是詹皇。」但他寧願做自己，覺得還是 「詹ㄟ」最順耳。

詹子賢自認要學的還很多，也很感謝林智勝、蔣智賢等賢拜適時提點，他說，賢拜都沒有架子，不會讓他有不敢開口的感覺。

兄弟外野人才濟濟，但詹子賢之前在二軍時，在養傷的張志豪完全不藏私，都會主動告訴他該注意的地方，「賢拜告訴我，心臟一定要夠強，也會告訴我心態調整，我後來每天晚上都去找他聊天。」