大師兄「打賞」55萬 蘇澳海事回禮了
2016/08/28 06:00
蘇澳海事捧著亞軍獎盃，感謝林智勝及其他兄弟球員幫忙募款。
（記者王藝菘攝）
「大師兄」林智勝今年全壘打大賽打到手破皮的55轟，為蘇澳海事爭取到55萬出國比賽經費，昨蘇澳海事棒球隊捧著亞軍獎盃當「回禮」，感謝林智勝及其他兄弟球員幫忙募款。
「感謝所有幫助我們的廠商及球員，讓我們可出國比賽，我們也沒有辜負大家的期望，把亞軍帶回來了。」蘇澳海事捧著獎盃和林智勝、張正偉等球員合影，他們在8月上旬赴南韓釜山比賽，拿下第1屆國際軟式棒球賽亞軍。
蘇澳海事因無法負擔高達60萬元比賽經費的新聞一出後，林智勝就決定要助他們一臂之力，以55轟拿下全壘打大賽冠軍，也讓贊助商慷慨捐出55萬元。此外，兄弟球員也義賣球具補齊所需經費，讓蘇澳海事順利成行。
（記者倪婉君）
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