三花TPGA錦標賽》連吞3推 詹世昌驚險保冠

詹世昌以1桿之差贏得三花TPGA錦標賽冠軍。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕把大好的領先場面搞成非常驚險的詹世昌，昨天還是以1桿之差的278桿，贏得三花TPGA錦標賽冠軍。

詹世昌（左）贏得冠軍，林文堂（右）高興地上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）

三花TPGA錦標賽最後1回合，詹世昌打下4個博蒂和4個柏忌，以平標準桿72桿完賽，總計278桿，1桿之差險勝李玠柏。繳出昨日最低桿的詹益信，則以282桿名列第3。

昨天前10洞打完，阿昌賺3隻小鳥，只有1個柏忌，始終保持明顯的領先優勢。沒想到第12和13洞他在果嶺上接連失手，吞下兩個柏忌，李玠柏則在第13洞打出博蒂，追成兩桿之差。

第17洞阿昌又出現3推，只剩1桿領先。但前1組的李玠柏最後兩洞開球都不理想，沒機會抓鳥，讓詹世昌抱走冠軍盃、90萬元冠軍獎金和16萬元附獎。

賽後詹世昌說：「打完10洞低於標準桿13桿，應該可以輕鬆獲勝的比賽，沒想到最後8洞果嶺很搞怪，好多兩呎的推桿都推不進，推了3次推桿。」他認為，可能是下過雨之後，果嶺草紋更重，有時看著右邊比較高，草紋卻是往右邊帶，推桿轉折點模稜兩可，沒有把握。

他說，第16洞看到成績板上李玠柏追上來了，心中感覺有點壓力，第17洞那個2呎保Par推桿沒進，心情就更緊張了，最後1洞開球真的很緊張，還好只是打進沙坑，花了3桿上果嶺，兩推進洞確定獲勝。

2連勝 TPGA第2冠

這是詹世昌繼2014年之後，第2次贏得TPGA錦標賽冠軍，也是7月底贏得亞巡賽國王盃冠軍之後，連續兩場比賽封王，他在職業生涯已拿到16勝。

贏得這場冠軍之後，阿昌昨天深夜已搭機前往瑞士，參加本週的歐米茄歐洲名人賽。他說：「連兩場奪冠，感覺很好，要把這種感覺帶去瑞士。」