波特蘭高球公開賽》62桿生涯最低 小潘衝第一

旅美好手潘政琮昨打出生涯新低的62桿，躍升至並列領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕旅美台灣好手潘政琮，昨天在Web.com巡迴賽WinCo Foods波特蘭公開賽第3回合，打出生涯新低的62桿，以總計201桿躍升至並列領先。

這回合開賽之前，小潘以低於標準桿3桿並列52名，落後8桿。出發之後他在前9洞先抓下3個博蒂，進入後9洞又進帳6隻小鳥，以低於標準桿9桿的62桿完賽，寫下個人最低桿紀錄，排名也一口氣上升51席，和美國選手布倫並列第1。

小潘表示，里約奧運結束後，他返回華盛頓州調整，跳過上週的比賽沒打，讓他得到充分休息，他說：「上週休兵是明智之舉，我覺得完全充飽了電，週一和週二打球時，手感還有點生疏，但我很快找了回來，現在都很好。」

這回合上果嶺率百分之百，只花28次推桿，他說：「我推進好幾個長推，感覺這裡的果嶺很適合我，讓我能夠清楚預見球滾進洞的軌跡。」

南韓李京勳和另外5名美國選手則以202桿並列第3。

這場比賽是Web.com巡迴賽本季例行賽最後一役，小潘的好成績，已確定可以取得下一季晉升PGA巡迴賽的資格，新球季將從10月中旬開賽。