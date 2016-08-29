加拿大女子公開賽》艾莉雅仍居首 李旻並列21

李旻在加拿大女子公開賽暫時並列21。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕加拿大太平洋鐵路女子公開賽第3回合，泰國女將艾莉雅昨天打出67桿，以總計199桿保持領先。南韓田仁智201桿居次。

艾莉雅這回合前14洞打了7個博蒂，一度衝到低於標準桿19桿，但最後3洞吞下兩個柏忌，否則領先差距會更大。

今年已奪下4勝的艾莉雅，那4場都是打完54洞躍居領先，本週又有機會，就看田仁智能否在今天的決戰打出超水準內容。昨天她打出66桿，落後差距縮小到兩桿。南韓金世英和北愛爾蘭的梅鐸，同以204桿並列第3，也還有機會。

兩名台灣女將第3回合進展不多，李旻花了69桿，以總計208桿並列21名。程思嘉68桿完賽，總計211桿並列41。