亞俱男排賽》我分組第4 今戰卡達拚4強

台電男排林乃勤（下）奮力救球。（取自亞洲排球總會網站）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕身為衛冕軍的台灣男排，昨天在亞洲俱樂部男子排球賽8強複賽，終場以0：3不敵亞洲勁旅伊朗，複賽分組第四的台灣，今天將遭遇另一組龍頭卡達，爭奪4強賽門票。

此役之前台灣複賽成績為一勝一敗，昨天面對伊朗，3局比數都咬得很緊，次局甚至拚到丟士，台灣隊教練李世家表示：「伊朗整體實力完整，各個相對位置都發揮得比我們好，輸掉這場比賽不冤枉，現在就是好好準備，盡力打好下一場跟卡達的比賽，全力拚進4強。」

台灣8強複賽分在F組，戰績1勝2負，居分組第四，8強淘汰賽首役對手是E組冠軍卡達，爭奪4強席次，台灣去年於亞俱盃冠軍賽力退卡達，收下隊史首冠，今年派出企聯冠軍隊台電男排扛下衛冕重責。