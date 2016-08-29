波許即將復出 隨魏德去公牛？

波許投入訓練即將復出，傳可能和老戰友魏德在公牛續前緣。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕熱火明星前鋒波許上季再度因血液栓塞而缺席最後29場例行賽和季後賽，一度傳出將被迫退休，但美媒昨證實，波許近日已投入訓練，積極為新球季復出做準備，但熱火今夏無法留住看板球星「閃電俠」魏德，波許恐成為熱火重建的交易籌碼。

波許下季年薪高達2300萬美元（約70億台幣），加上近兩年健康亮紅燈，總共缺席67場例行賽，上季也無法幫助球隊在季後賽突圍，成為熱火隊亟欲擺脫的燙手山芋。

據傳波許有機會和老戰友魏德於公牛隊再續前緣，美媒指出，公牛今夏一口氣失去中鋒諾亞和老將P.加索，內線戰力拉警報；波許上季雖僅出賽53場，但仍留下場均19.1分和7.4籃板的優質成績，若波許能找回健康，將能彌補公牛脆弱的禁區戰力。

另外，NBA官方宣布前總裁史騰和「非洲天王」歐拉朱萬皆入選國際籃總名人堂；史騰於1984年至2014年擔任NBA總裁，成功將NBA行銷推廣至全球，成為世界主流運動之一，歐拉朱萬則是90年代最偉大的中鋒之一，生涯12度入選明星賽，並率領火箭完成二連霸。

NBA前總裁史騰入選名人堂。（資料照，美聯社）

90年代最偉大的中鋒之一歐拉朱萬入選名人堂。（資料照，美聯社）