台日足球今較勁 這回靠本土軍

台日足球交流賽賽前記者會，雙方教練今井敏明（左3）和宮崎純一 （右3）先禮後兵。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2016台日足球交流賽於今晚7點在台北田徑場點燃戰火，2隊皆以年輕球員為班底參戰，提前為明年台北世大運暖身，台灣隊總教練今井敏明表示：「雖然旅外球員無法回國助拳，但可以藉機磨練新人，未嘗不是件好事。」

台灣男足提前於8月1日在國訓中心展開集訓，一連串的「魔鬼菜單」也收到成效，今井敏明說：「集訓後球員有很顯著的進步，尤其是新加入的選手更能融入球隊；國內比賽不多，希望藉由和日隊交流，能刺激選手進步。」

治軍嚴明的今井敏明強調，球員最重要的是專注、態度和精神，即使是友誼賽，也會要求選手全力以赴。

日本男足是世大運戰績最輝煌的球隊，隊史累積五座冠軍高居世界之冠，更曾於2001年至2007年完成3連霸；本屆日隊派出世大運選拔隊出征，教頭宮崎純一表示：「本次來台除了適應場地外，也希望能藉由比賽找出最佳陣容，球員也很興奮能到台灣比賽。」

日隊隊長重廣卓也是陣中唯一擁有光州世大運經驗的球員，將是台灣隊的頭號勁敵，宮崎純一透露：「重廣無論經驗、速度和技術都是隊中的翹楚，也希望他能帶領球隊成長。」

第2場交流賽於9月1日舉行，2戰皆未公布先發名單，今井敏明盼交流賽能取消6人的換人上限，藉以磨練新秀、找尋可用之兵。