隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局

羅國龍在八局上擊出關鍵陽春砲，賽後也獲選單場MVP。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕前天打擊大混戰的Lamigo桃猿、統一獅兩隊，昨天兩洋投泰霸、戴倫上演投手戰，雙方打完7局都未能得分。8局上，羅國龍才從泰霸手中擊出陽春砲、突破僵局，獅隊9局上驚險守成，終場2：1奪勝，下半季僅落後榜首的猿隊半場勝差。

成為勝利功臣的羅國龍，打擊近況並不好，包含昨役近5戰僅3支安打，昨天前3個打席也都擊成滾地球出局。羅國龍說，最近跟球的節奏不好，常常太晚出棒而形成兩段揮擊，昨天前3個打席也沒打好，在場邊和隊友討論，隊友建議他更出力揮擊，收到不錯效果。

羅國龍說，泰霸很積極搶好球，原本鎖定他的滑球，1好1壞後，泰霸投內角直球，當下揮棒的感覺比前幾次更流暢，一擊中球就知道會形成全壘打。羅國龍本季已進帳9轟，只差1轟就能完成自己單季10轟的目標；他說，哥哥高國輝也鼓勵他，球季還長，有機會就拚看看，他自己則笑言：「如果打超過10轟，就算多出來的。」

泰霸首次完投 無奈吞敗

泰霸中職生涯首次完投，卻成為中職本季首位完投敗的投手。他賽後苦笑說，球隊系列戰前兩場都能大量得分，自己的確運氣不太好，但也誇讚對方先發投手戴倫投得很到位，輸球無話可說。

前一場先發因身體不適而臨時跳過，泰霸說，當時可能吃壞肚子，才會無法先發，昨役狀況很好，且一路都想幫球隊贏球，完投9局用了122球，他說自己已10多天未出賽，身體負荷沒問題。

獅緊咬首位 落後猿半場勝差

獅隊下半季戰績一路緊咬榜首猿隊，頗有機會力拚下半季冠軍，戴倫擺脫初來台被打爆低潮，投6局無失分但無關勝敗。他說，之前好壞球太明顯，因而時常挨打，昨守備幫忙，他也投得更有自信。