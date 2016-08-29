「鎧文障礙」差1轟 也談「球變」

鄭鎧文差1轟就超越陳金鋒2006年歸國後創下的21轟本土新人紀錄。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕獅隊新人鄭鎧文持續用棒子寫紀錄，連同前天達標隊史第1700轟，今年敲出21轟為全隊最多，差1轟就有望打破前輩高國慶隊史本土球員最多轟紀錄，也差1轟就超越陳金鋒2006年歸國後創下的21轟本土新人紀錄，今年球季有望創下「鎧文障礙」。

對於紀錄，鄭鎧文坦言一直都沒有想太多，也沒有設下全壘打數目標，只是抱持順其自然的想法去打；談到今年有望超越陳金鋒的新人全壘打紀錄，鄭鎧文更妙答：「當時聯盟用的球跟現在不同吧？」言下之意顯得自謙。

比起紀錄 更在意三振數

相較風光的新人全壘打紀錄，鄭鎧文反倒更在意被三振，連同昨役，鄭鎧文本季吞下102次三振、打擊率0.236，三振數不僅暫居聯盟第一，距第二名的義大犀牛林威廷也超過20次，讓鄭鎧文直言︰「被三振數也快破紀錄了。」

鄭鎧文說，雖然全壘打多，但三振如果也多，感覺數字不好看，現階段最大的課題是提高擊球率、減少被三振次數，希望打擊率提高的同時，長打能力也能保持住。