連7場有打點 神全差3場平紀錄

林益全最近手感火燙，有機會一舉拿下8月打擊MVP。

（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林益全昨天一開賽就擊出二壘安打，不但幫助義大犀牛以1：0先馳得點，也把個人連續打點場次推進到7場，他表示，既然棒次在前的隊友創造打點機會，擔任中心打者的他就要做好份內工作。

截至賽前，林益全自17日起每場都有打點，還連拿2次單場MVP，開賽後延續手感，一局上首次打擊就以二壘安打送回高孝儀，只差3場就追平他與張泰山、布雷、郭嚴文共同保持的連續10場有打點中職紀錄。

林益全指出，打點是中心打者最重要的工作，有打點代表球隊有得分，除非自己轟全壘打，打點機會要靠前面的隊友創造，「他們沒上壘甚至上得點圈，我就沒有打點機會，當他們完成他們的工作，就換我做好我的工作，設法把他們送回來。」他說。

林益全從7月31日起，只有一場（18日）沒安打、2場（13、14日）沒打點，8月份截至昨天賽前，打擊率4成63（41打數、19安打、5全壘打、20打點），是問鼎8月打擊MVP的強力人選。

7月榮膺打擊MVP的義大隊長高國輝，18日因腰部拉傷下二軍但仍隨隊，他表示，傷勢雖然已經好轉，打噴嚏或動作稍大仍會疼痛，目前各隊戰績接近，他乾著急也沒用，希望能在9月歸建，目前就看林益全表演。

林益全上半季是義大隊長，自認很不稱職，仍有很多收穫，「以前沒當過，很多事不懂，以後再有機會，我就知道該怎麼做，不論當不當隊長，重要的是為球隊做出貢獻。」他說。