陳明軒首升一軍 盼學阿福霸氣

犀牛新秀投手陳明軒首度升上一軍。（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕義大犀牛昨天把新秀投手陳明軒登錄一軍名單，總教練葉君璋讓他先在牛棚待命，本季結束前會找機會安排他先發。

陳明軒是U21世界盃國手，季中選秀第4輪被義大指名，以簽約金300萬元、月薪9萬元加盟，被評估為「馬上可以比賽」，在二軍已經出賽3場，投3局無失分，他表示，前幾天收到上一軍的通知，很緊張也很開心，因為沒想到會這麼快。

陳明軒在業餘以先發為主，進職棒後卻從中繼起步，他表示，經過二軍的調整，可以適應新的角色，還搞笑說：「我的熱身速度還算OK，可能南部天氣比較熱，熱身速度比較快。」

陳明軒表示，之前在一軍隨隊，感受一軍打者強度很高，就算投得很不錯的球，照樣會被轟出去，「我觀察很多投手，被打全壘打後都沒表情，繼續面對下名打者，我情緒起伏比較大，在場上容易緊繃，希望以後就算失投，也能像他們一樣控制情緒。」他說。

葉君璋表示，球隊目前不缺先發投手，陳明軒的心臟算大顆，先放中繼挺合適的，藉此讓他適應職棒的強度，明年他會是先發輪值的重要人選，本季結束前會找機會安排他以先發出賽。

陳明軒的偶像是陽建福，背號就挑陽建福離隊後留下的46號，希望能向前輩看齊，「他投球很有氣勢，站在投手丘上面無表情，打者看了會怕，我也想有這樣的氣勢，我的武器和他一樣也是滑球，希望在職棒與國際賽的表現能跟他一樣好。」他說。