《新聞透視》球有問題 中職應該釋疑
2016/08/29 10:47
中職4隊練習用球採華櫻960，牛皮、羊毛含量等級都不如華櫻990。（記者羅志朋攝）
近兩年全壘打爆量，中職一再強調華櫻九九○恢復係數差不多，如今答案揭曉，係數差很多，之前說法與事實不符。
過去日、韓職比賽用球相繼出包，共同點是某一年全壘打產量忽然暴增，比前一年成長近五十％，原本日、韓職官方宣稱球沒問題，因各界質疑聲浪不斷，最終才坦承球確實有問題。
二○一五年中職總計四二九轟，比前一年成長一○六％，今年和前年相較，場均全壘打大幅成長一九二％，漲幅甚至是日、韓職兩倍以上，外界不斷質疑中職是否有換球。
去年開季至今中職多次表示沒換球，恢復係數也和過去幾年差不多，實際情況是係數大幅上調，球的彈性變好了，造成投打嚴重失衡，不過中職並沒有主動對外公布。
問題癥結點在於，近三年華櫻九九○的材質、製程、工廠是否一樣？品管是否有瑕疵？外界疑慮甚深。如果材質和製程都一樣，品管嚴謹周密，不太可能發生相同型號的球，恢復係數卻差這麼多的情形，中職有必要對外說明以釋疑。
（記者羅志朋）
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