川柏砲打洋基 率先40轟

川柏昨成大聯盟本季第1位40轟打者。（法新社）

金鶯204轟 大聯盟第1

〔記者倪婉君／綜合報導〕30歲的金鶯強棒川柏（下圖，法新社）昨8局上對洋基開轟，成為大聯盟本季第1位40轟打者；有他的加持，金鶯全隊204轟，也是大聯盟第1。

「單季以40轟當目標是很難的事，至少對我是如此，我以前從未辦到。」川柏效力過天使、響尾蛇、水手，今年才到金鶯，他認為自己很容易受到隊友影響，本季確實獲益良多。

川柏過去最多轟的1年是2013年在天使34轟，今年他出賽129場就達成40轟。在亞洲職棒方面，日職目前最多轟是橫濱DeNA筒香嘉智的36轟，韓職是NC恐龍洋砲泰晤士的39轟，中職則是中信兄弟林智勝的29轟。

光是8月，川柏就轟出10發全壘打，若他能領先到季末，金鶯將從2013年的戴維斯開始，連續4個球季都能「出產」大聯盟全壘打王。

金鶯昨以5：0擊敗洋基後，在美聯東區繼續排在第3，落後排頭藍鳥3場勝差。只是美東競爭相當激烈，金鶯和排名美東第2的紅襪包辦美聯外卡前兩位，洋基雖排在美東第4，仍有晉季後賽機會。