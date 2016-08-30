吳志揚： 中職用球恢復係數太高 影響公平

中職會長吳志揚昨也表示，恢復係數太高，且今年比去年高， 對成績公平性確有影響。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職用球本季2度送檢，由北市大運動器材科技研究所檢測，昨結果出爐，增加2項不同檢測環境，14天恆溫恆濕環境恢復係數（COR）為0.573，合乎中職0.580以下規定，且比首度送檢時略低。

2度「球檢」 數據都合格

中職會長吳志揚坦言，明年初重新招標前會要求廠商先行送檢，再和各球團討論。

近2年中職打者當道，今年更誇張，打者頻破紀錄，球季已進行4分之3，王柏融、蔣智賢打擊率仍超過4成，中信兄弟團隊134轟早已破單季單隊紀錄，投手群則哀鴻遍野，防禦率王羅力防禦率高達4.67。

吳志揚表示，4月第1次送檢時恢復係數為0.576，和各隊討論後認為不需調整，如今下半季戰況緊繃，不宜更動用球。

本季中職用球合約為前年底簽訂，一次簽2年，今年球季結束到期，招標公告已上網，明年中職用球將簽新約，吳志揚說，距標準值0.580太近對投打平衡較不利，係數離安全上限遠些，或許就能平衡。

吳志揚坦言，近幾年聯盟缺乏獨當一面強投，但用球係數偏高也確實成為選手表現的障礙，原本可能在牆前被接殺的飛球，可能因恢復係數相對大，形成全壘打。

吳志揚說，恢復係數的範圍4球團都同意，不宜任意更動，但恢復係數太高，且今年比去年高，對成績公平性確有影響。