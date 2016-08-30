2020棒球想參奧 得打敗南韓

職棒發展小組召集人趙士強表示針對參加東京奧運準備，已初步擬訂兩大方向。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕連續缺席2屆奧運後，棒球在2020年東京奧運將成為正式項目，台灣將在奧運資格賽組最強陣容，與頭號敵人南韓爭奪亞洲僅有的1張門票。

亞洲區僅1隊能參賽

東京奧運棒球僅6隊參賽，除地主日本外，各洲盃賽則將成為奧運資格賽，美洲區共2張門票，亞洲與歐洲各分1席，而2019年12強賽則還有1席資格。

1984年洛杉磯奧運國手趙士強，目前是行政院體育發展協會委員及職棒發展小組召集人，他說：「很開心棒球能回到奧運，只是亞洲僅1隊能參賽，對台灣是嚴苛考驗，南韓會是最大勁敵。」

距離東京奧運還有4年，趙士強已初步擬訂兩大方向，讓棒球運動變得更好，從「普遍化」扎實深耕棒球運動；再用「精緻化」將台灣球場硬體設備變得更好。

至於中職，趙士強希望建立良好二軍制度，並把一軍隊數提高至6隊再與6都結合，充分利用地方政府資源，Lamigo與桃園市政府就是個很好的案例。

趙士強深知國人都引頸期盼台灣棒球能進軍奧運，他強調2019年亞錦賽一定會協調中職與棒協，屆時大家拋棄本位主義，齊心共組最強台灣隊，爭取奧運參賽權。