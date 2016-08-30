威巡畢業 潘政琮前進美巡

潘政琮是台灣相隔27年後再次取得美國PGA會員資格的選手。 （取自潘政琮臉書）

拿到PGA卡了

拿下美國PGA會員卡的選手們丟帽慶賀。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕拿著剛到手的「2016-17年 PGA巡迴賽卡」，潘政琮覺有那麼一點不真實，但他真的做到了。

潘政琮在波特蘭公開賽以總計272桿並列第四。（法新社）

潘政琮昨在Web.com巡迴賽本季例行賽最後一役波特蘭公開賽，以總計272桿並列第4。第4回合小潘出發時並列領先，但前9洞吞了3個柏忌，後9洞賺回兩隻小鳥排名才回升。

雖未能奪冠，潘政琮還是以年度總獎金20.4萬美元（約台幣652.5萬元）排名第11，取得2016-17年PGA資格，10月中將升上美國PGA，展開新的旅程。

潘政琮昨在臉書上留言：「20年前，苗栗苑裡全國花園球場，15歲IMG Academy，18歲華盛頓大學。2015年6月6日轉職業後的第450天，努力了20年，拿在手上的PGA會員卡熱騰騰的卻好不真實。Web.com Tour很強，這1年給了我很好的訓練，今天很高興能在正規賽季從這裡畢業。」

登入最高殿堂 努力不會停止

潘政琮表示，在世界最高的巡迴賽殿堂，努力永遠不會停止，「我必須維持紀律單純的生活，把腳步走得更踏實。謝謝一路來幫助過我的人、球迷朋友與我的贊助商。」

潘政琮將是相隔近27年台灣選手再次取得美國PGA資格，上一位打進美巡賽的名將是現任TPGA理事長陳志忠，他曾於1983年至1989年在美巡賽奮戰。