中信高球賽後天開打 盧曉晴︰參加大賽收穫滿滿

盧曉晴首次參與中國信託女子公開賽，她還拍了紀錄片「一個人的戰場」，鼓勵大家堅持夢想。 （記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕最近兩個月繞了地球一大圈之後，盧曉晴週四起將在桃園東方球場亮相。

總獎金500萬元的2016中國信託女子公開賽，將於9月1日開打。中信銀副董事長陳國世盛讚盧曉晴代表台灣參加奧運表現傑出，也持續為台灣弱勢團體奉獻心力。中信特別為她拍了紀錄片「一個人的戰場」，希望鼓勵社會各個角落努力奮鬥的朋友，堅持自己的理想。

盧曉晴從7月初赴美參加美國女子公開賽、國際皇冠盃，然後又參加英國女子公開賽和里約奧運，本週回到台灣出賽。她表示，「這次到里約，我們真的很有機會奪牌，只是太過於要求自己，打得沒有想像的那麼好。」

「高爾夫像縮小版人生」

盧曉晴認為，這個暑假在幾場大比賽吸收了很多，都是很好的經驗。比方說，在壓力之下如何掌控一切，或是什麼樣的球路還可再加強，讓她收穫滿滿。

談到紀錄片，盧曉晴表示，片中回顧她打高爾夫的歷程，讓她很有感觸，幾乎要掉下眼淚。她在片中說：「高爾夫就是一個縮小版的人生，你千萬不能放棄得太早，因為什麼事情會發生還不一定。」

不過，紀錄片放了不少盧曉晴青少年時期的照片，她笑說：「我拿了很多照片給他們挑，沒想到會選那幾張。那時候青少年選手都是短髮又曬得黑黑的。如果可以重來，我想換掉那樣的髮型。」