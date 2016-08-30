亞俱男排賽》不敵卡達 我無緣4強

亞俱男排賽，台灣以1：3敗給卡達。 （取自排球協會臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲俱樂部男排8強賽，以1：3不敵強敵卡達，4強夢碎，今天下午3時30分將和地主緬甸隊爭第五名。

台灣去年於冠軍賽擊敗卡達，摘下隊史首冠，但昨日無法複製歷史，全場受制於卡達的猛烈攻勢，最終以18：25、25：19、12：25、18：25敗陣，衛冕失敗。

前兩局台灣隊和卡達各下一城，但第3局卻全面崩盤，找不到攻擊節奏，接發球又頻頻發生失誤，陷入5：17落後無力追趕。第4局台灣隊力挽狂瀾，一度戰成11：11，無奈連失4分後氣勢遭瓦解。

台灣隊執行教練李世家表示：「今天這場失誤多加上接發球質量也不好，無法有效組織攻勢，導致輸球。」

本屆亞俱盃前4強出爐，分別為伊朗、日本、中國和卡達。