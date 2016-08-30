世大運前先過招 我男足輸日2球

台灣隊羅吉賢（左）和日本隊守田英正互相搶點爭球。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男足世大運培訓隊昨在台北田徑場與日本世大運代表隊進行友誼賽，我國培訓隊上、下半場各丟1球，最終以0：2落敗。

5度奪下世大運金牌的日本，陣中球員是從7千多位大專選手中精心挑選，主要是為了適應明年台北世大運比賽場地。

遇上強敵，台灣進攻也跟著熄火，僅上、下半場各1次射門，全場更是0射正，總教練今井敏明說，「在那麼多觀眾面前，無法取得進球，感到抱歉。」

不過，台灣的防守與解危能力，都展現出不俗實力，面對日本多達16次射門，僅以小輸收場，證明今井從8月1日對培訓隊展開一連串魔鬼訓練有收到成效。

今井認為遇上如此強大球隊，能堅守到底僅失2球，且大家展現永不放棄的拚戰精神，對子弟兵表現感到滿意。連日本總教練宮崎純一都認為，若今井持續改造台灣隊，未來實力一定可以再提高一個層級。

台日交流第2回合後天於台北田徑場續戰，我國將派出備戰東亞盃的國家隊班底迎戰。11月於台灣舉辦的東亞盃會外賽次輪，我國將碰上關島、香港與北韓等強敵考驗，得力拚分組第一，才能晉級決賽，換取與世界強權日本、南韓、中國同場過招的機會。