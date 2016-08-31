里奧女單金牌 美網一戰出局

普伊格（今日美國）

喬帥 蠻牛 挺進64強

喬科維奇（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網第1天就爆出冷門，里約奧運女單金牌普伊格出師不利，4：6、2：6不敵中國黑馬鄭賽賽，波多黎各第32種子一戰出局，令專家眼鏡碎滿地。至於現任世界球王喬科維奇兵敗巴西後，男單初登場苦戰脫困，與西班牙「蠻牛」攜手挺進64強。

納達爾（法新社）

甫於里約為祖國贏得奧運史上首金的普伊格，一戰成名轉赴紐約，不料卻踢到鐵板，面對世界排名61的鄭賽賽狀況百出，尤其開賽錯失4：1領先，之後兵敗如山倒，連2年首輪止步。芳齡22的普伊格坦承，五環鍍金令人備感壓力，也不適應法拉盛公園快速硬地，「大家開始注視你的一舉一動，這對我來說很不習慣，或許再過陣子會好些。」

至於奧運意外首輪落馬的喬帥，美網再出發也陷入苦戰，出賽時頻甩右手，甚至要求傷停治療，儘管仍以6：3、5：7、6：2、6：1擊敗波蘭對手楊諾維奇，美網衛冕行情已打折扣，這位塞爾維亞頭號種子自認手腕、肩膀還有些問題，還好整體狀態逐漸回升。至於揮別腕傷的納達爾，則挾 6：1、6：4、6：2收拾烏茲別克的伊斯托明。